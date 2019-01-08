Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP'li aday adayından partilileri şoke eden mesaj

'li aday adayından partilileri şoke eden mesaj

Fethiye Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Keramettin Yılmaz, törenle 'ye katılacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 8.1.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 09:51
CHP'li aday adayından partilileri şoke eden mesaj

İki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan, 2014 seçimlerinde CHP'nin başkan adayı olan ve Mart 2019 seçimlerinde CHP Fethiye Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Keramettin Yılmaz, törenle AK Parti'ye katılacağını ilan etti.

CHP'LİLER ÇILDIRDI

CHP'lileri şoke eden olay, Yılmaz'ın AK Parti'ye katılım törenini toplu SMS mesajları ile partililer de göndermesi ile öfkeye dönüştü. Bazı CHP'liler sosyal medya hesaplarından sert tepki verdi.

İŞTE O MESAJ:

Keramettin Yılmaz DSİ'de yapılacak olan AK Parti'ye geçiş töreninde açıklama yapacağını bildirdi. Yılmaz, CHP'den Fethiye için aday adaylığını açıklamasıyla birlikte seçim aracını hazırlatarak çalışmalara başlamıştı.

CHP'li Gürkan'dan skandal afişe skandal savunma
CHP’li başkan Özcan Işıklar falezi başlarına yıktı
CHP'li Selin Sayek Böke'den Mansur Yavaş çıkışı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li aday adayından partilileri şoke eden mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN