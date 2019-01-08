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’li başkan falezi başlarına yıktı

'li Silivri Belediye Başkanı 'ın talimatıyla Boşnakbahçe sahilindeki falezlerde başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında kaya parçaları düştü. Eskiden CHP teşkilatında aktif görev alan Nazan Kaçar ile Sevim Bircan'a ait kafeterya yerle bir oldu

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019
CHP’li başkan Özcan Işıklar falezi başlarına yıktı

CHP'nin sergilediği kötü belediyecilik örneklerinden biri İstanbul Silivri'de yaşanıyor. CHP'li Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın talimatıyla Boşnakbahçe sahilindeki falezlerde başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında 17 Kasım 2017'de kaya parçaları düştü. Eskiden CHP teşkilatında aktif görev alan Nazan Kaçar ile Sevim Bircan'a ait kafeterya yerle bir oldu. Şans eseri can kaybı yaşanmayan felaketin ardından belediye, iki kafeteryayı risk altında olduğu gerekçesiyle yıktı. İş kurmak için aldıkları kredi borçlarını ödeyemez duruma geldiklerini söyleyen Kaçar ve Bircan, "Başka bir yer tahsis edilmesini istedik. Başkan randevu bile vermedi. Yıllardır hizmet ettiğimiz CHP bize kapı duvar oldu" dediler.

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CHP’li başkan Özcan Işıklar falezi başlarına yıktı
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