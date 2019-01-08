CHP'li Meclis üyesi adayı, AK Partilileri övünce kürsüden indirildi

CHP'nin başarısız projelerini partililerine yaptığı konuşmada bir bir sıralayan CHP Meclis Üyesi Adayı Aytaç, AK Parti'nin başarısından bahsedince ortam bir anda gerildi.

CHP'li aday, konuşmasında AK Parti'nin çalışmalarını övünce kürsüden indirildi

KÜRSÜDEN İNDİRİLDİ

Aytaç'ın kürsüde yaptığı konuşma sırasında "AK Partililer bizden bu konuda bizden çok daha ilerideler. Oy vermeyeceğini bildiği kesimin bile yanına gidip, samimiyetini göstermek için yanında yer alıyor" sözleri CHP'lileri kızdırdı. Bu açıklamaların ardından sözleri yarıda kesilen Aytaç'ın, konuşması bitmeden kürsüden inmesi istendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.