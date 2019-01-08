Cumhurbaşkanı Danışmanı Mariam Kavakcı oldu! Mariam Kavakçı kimdir?

BDDK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Mariam Kavakçı da Cumhurbaşkanı danışmanı oldu.

Mariam Kavakçı kimdir?

Mariam Kavakcı bir konuşma dili patoloğu ve iş kadınıdır. Dr. Kavakci'nin araştırma alanları arasında dil işlemenin nörobiyolojik yönleri, motor-dil etkileşimleri, dil bozuklukları ve bunların genomik özellikleri bulunmaktadır.

Ek deneyimleri arasında motor konuşma bozuklukları, fonolojik bozukluklar ayırıcı olarak tanı aldığı bir klinikte çalışmak ve koklear implantları olan çocuklara tedavi uygulamak bulunmaktadır.

Mariam Kavakcı 2017 yılında, İkinci Yüksek Lisans derecesini Texas Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde tamamladı.