- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu için cenaze töreni düzenlendi



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Emrah Kuş - İsmail Coşkun

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını kaybeden dayısı Ali Mutlu için Piyalepaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Mutlu, Çarşamba günü memleketi Rize'nin Güneysu'da toprağa verilecek.

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Ali Mutlu için Piyalepaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı ardından düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası merhum Ali Mutlu'nun tabutu yakınları tarafından omuzlanarak cenaze arabasına konuldu.

Mutlu'nun cenazesi memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi'ne'de çarşamba günü kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.



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