Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş John Bolton açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyaretine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bolton'un son açıklamalarına çok sert tepki gösteren Altun, "Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir" dedi.

"Türkiye'nin ulusal güvenliği, müzakere edilemez"

İŞTE FAHRETTİN ALTUN'UN O AÇIKLAMALARI

"Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum. Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin "nasıl"ı değil, sadece "ne zaman"ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir" ifadelerini kullandı.