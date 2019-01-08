Devlet Bahçeli, Meclis grubunda konuşuyor

Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ülkemizde basın özgürlüğü ile ilgili tartışma yaşanmaktadır... Sınır Tanımayan Gazetceiler Örgütü, Türkiye'de muhalif basının sindirildiğini belirterek, eleştiri dozunu gittikçe artırmaktadır. Türkiye'nin kara listeye girmesi için ince bir işçilik söz konusudur. FETÖ'yle mücadele sürecinin basın özgürlüğüne tehdit olduğu bile değerlendirilmiştir.

HEPSİ ZIRVA VE HAYAL ÜRÜNÜDÜR

Yeni hükümet sistemine geçişle birlikte Türkiye'nin otoriterliğe kaydığı söylenmektedir. Bu iddiaların hepsi zırva ve hayal ürünüdür... İhanetin, suçun, cinayetin özgürlüğü olmaz. Darbeye teşebbüsün özgürlüğü hiç olmaz... Güvenlik duvarı yıkılıp vatanımız harap olduğunda ne özgürlüğünden bahsedeceğiz.

Özgürlük insan hakkıdır, buna itiraz yoktur. Milli haklara, maneviyata saldırmak da bir nevi eşkiyalıktır ve yeri ceza hukukundadır... 10 yıldır çektik, özgürlük tıpkı demokrasi gibi birilerinin tekeline girerek derin manasından koptu... Bize onursuz özgürlük dersi verenlerin, durum ve konum hatırlatması yapanların kuyumuzu kazmalarına asla izin vermeyeceğiz.

RUH SAĞLIĞI YASASI ÇAĞRISI

Vatandaşlarımızın maddi vce manevi zorluklarının yanında ruhsal olarak sorun yaşadıklarını görüyoruz. Ağırlaşan problemlerin farkındayız. Haklar sınırların ve yetkilerin açık ve net şekilde belirlendiği bir toplumsal sözleşemye yani ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bu alanda bir boşluk hakimdir. Ruh sağlığı yasasının bu yıl içerisinde TBMM'den çıkarılmasını temenni ediyorum. Bu konuda bir kanun teklifi hazırlayan genel başkan yarıdmcımızı tebrik ediyorum.

AHaber CANLI YAYIN

Genç akademisyen Ceren Damar evladımız hunharca bir katil tarafından katledilmiştir. Ünivesitede yaşanmıştır ve akademik hayatımız saldırıya uğramıştır. Kanlı saldırılarda hayatını kaybeden bütün mazlumların ailerine başsağlığı diliyorum.

"HERKES AYAĞINI DENK ALSIN"

Bu düşmanlıkların hepsi üst akıl tarafından planlanmaktadır. 31 Mart'a kadar daha fazla olaya şahit olma ihtimali fazladır. Sosyal ve ekonomik memnuniyetsizliklerin isyana dönüşmesi için çaba harcanmaktadır. Zilletin öne çıkması amacıyla hummalı bir gayret sarf edilmektedir. 24 Haziran'da milli uyanışı kundaklayanlar 31 Mart'ta aynısına mahkum olacaklar. CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir. Hiç kimse şansını fazla zorlamasın. Herkes ayağını denk alsın.

FIRAT'IN DOĞUSU OPERASYONU

Türkiye bekasını temin etmek için Fırat'ın doğusu veya batısı demeden ileri atılmakta kararlığını göstermektedir. Türkiye'ye rağmen kımıldayan yaprağın akıbeti bilinsin ki çürümedir. Güney sınırlarımız boyunca hıyanet üretimi yapanlar, pusu kuranlar karşılarında çelik gibi bir iman ve irade bulacaklardır. Türkiye'nin çevresinde hiçbir terör çevresi yaşamamalıdır. Türk milletinin yemidir. Fırat Kalkanı harekatı ve Zeytin Dalı harekatıyla emperyalizmin uykularını kaçıran Türkiye bugün de Fırat'ın doğusu ve Menbüç'i kurtarmakta kararlıdır. Duruşumuz meşrudur. Davamız var olma, milli güvenliğimizi müdafaa davasıdır. Dev doğruldu, Türk milleti bekasını müdafaa etmek için cephe açtı, tavır aldı. Türkiye diplomasi ve askeri vasfıyla masadadır, meydandadır. Ülkemiz bölgesel gelişmelerin dışında değil, tam ortasında etkin ve sözü dinlenir şekilde yer almıştır. Bugün

Fırat Kalkanı bölgesi huzura kavuşmuştur. Afrin güvendedir. Terör koridoru baltalanmıştır. Zahmetlere katlana katlana huzur ve zafer şafağına inanıyorum.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

ABD Başkanı Trump, 2018'de IŞİD'i yendiklerini iddia ederek Suriye'den çekileceklerini duyurmuştu. Trump Suriye'deki ABD varlığını sorgulamış, geri döneceklerini ifade etmiştir. Beyaz Saray sözcüleri tarafından takvim duyurulmuştu. Biz Suriye'den çekilme iradesine ihtiyatla yaklaştık. Gerçekten de Trump bir süre sonra Suriye'den çekilme konusunda zaman vermediğini ifade etmiştir. ABD Başkanı daha ileri giderek Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz demiştir.