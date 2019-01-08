Dua Listesi”nde adı vardı... Kritik isim yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında arama kararı olan İlhan İşler'in Beylikdüzü'nde bir adreste kaldığına yönelik bilgi alındı. FETÖ'nün Türkiye Dershaneler İmamı olduğu belirtilen ve daha önce örgütün kurumlarından Fatih FEM Dershanesi'nde müdürlük yapan İlhan İşler'in yakalanması için çalışma başlatıldı. FETÖ'nün en önemli finans yapılanması olan Kaynak Holding'deki aramalarda ele geçirilen "Dua Listesi"nde adı bulunan İlhan İşler, Kavaklı Mahallesi, Karınca Sokak üzerinde gözaltına alındı.





Hürriyet'in haberine göre; FETÖ'nün gizli haberleşme programı "Bylock" kullandığı belirlenen İşler'in 6 Ekim 2013'te, FETÖ'nün Tepe yönetimindeki Mollalar Heyeti'nin 9 isminden Selman Kuzu ile yurtdışına gittiğinin tespit edildiği belirtildi. 22 Ekim 2013'te Atatürk Havalimanı'ndan Selman Kuzu ile birlikte Türkiye'ye giriş yapan şüphelinin FETÖ'nün kritik isimlerinden biri olduğu kaydedildi.