İstanbul’da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda örgütün okullarında öğretmenlik ve idarecilik yapan ayrıca aralarında halen örgüt adına aktif olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen 33 zanlıya yönelik gözaltı kararı verildi. Örgütün haberleşme programı ByLock'u da kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şahıstan 11'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

Türkiye'de olduğu tespit edilen 22 şüpheliden 20'si ise yakalanarak gözaltına alınırken 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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