Kara’da ‘ankesörlü telefon’ baskını

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/ PDY'nin 'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları saptanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 100 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. 41 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 70 muvazzaf asker gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.Gaziantep'teki FETÖ davasında ise aralarında örgütün "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding'in firari yöneticilerinin de bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Holdingin ABD'ye kaçan eski yöneticileri Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.