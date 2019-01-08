Türkiye’den yılın İlk İhracatı Amerika’ya

Türkiye'nin ilk 500 ihracatçısı içerisinde yer alan Mondelez International Türkiye, 2019 yılının ilk ihracatını jelli şeker kategorisinde, Sour Patch Kids ve Swedish Fish markasıyla Amerika'ya gerçekleştirdi. Mondelez International Türkiye, dev pazar Amerika'ya Sour Patch Kids, Swedish Fish ve Sour Patch Kids Karpuz olmak üzere 3 çeşit ürün grubuyla toplamda 200 ton ürün ihraç etti.

Mondelez International Türkiye'nin bu ürünleri, Gebze'de bulunan hem fiziki büyüklüğü hem de kapasitesiyle tüm Mondelez dünyası içinde en büyük sakız-şeker fabrikasında üretiliyor. 17 farklı üretim teknolojisiyle imalatın yapıldığı Gebze'deki üretim tesisinden dünyanın dört bir yanına 50'nin üzerinde ülkeye sakız ve şeker ihracatı gerçekleştiriliyor.

2018 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 230 Milyon TL olarak gerçekleşen ihracatını, Mondelez International Türkiye 2019 yılında çift haneli büyütmeyi hedefliyor.