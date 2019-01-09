‘Bizim servetimiz dünyayı bilen nesil’

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım dün Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, okuryazarlığın yüzde 98'lere ulaştığını, bilgisayar okuryazarlığının ise yüzde 60'larda bulunduğunu söyledi. Yıldırım, "Bilgi güçtür. Silahtan daha etkili güçtür. Dünyayı bilen, gelişmeleri olacakları öngören bir nesil yetişiyor olması bizim için en büyük servettir" dedi. Yıldırım, ÖNDER 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine de katıldı. Yıldırım, "Bu okullardan sadece imam çıksın diye konulan katsayı zincirini milletimizle birlikte parçaladık. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu olmasaydı bu mümkün olmazdı" diye konuştu. Adaylık sürecini de değerlediren Yıldırım, "82 gün boyunca İstanbullularla bir araya geleceğiz. Başkalarına asla dayatma içinde olmayacağız. Geçmişte bize yapılanları biz yapma hevesinde olmayacağız" dedi.