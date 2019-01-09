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Yardımcısı Oktay, 'da

Yardımcısı Fuat Oktay, "'nun yemin töreni vesilesiyle ve arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 05:17 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 05:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'da

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere Karakas'a gelen Oktay, Simon Bolivar Havalimanı'nda Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Planlama Bakanı Ricardo Menendez tarafından karşılandı.

Oktay, havaalanında yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin son dönemde büyük ilerleme kaydettiğini, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela'ya gerçekleştirdiği son ziyarette yapılan heyetlerarası görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha ileriye götürdüğünü ifade eden Oktay, bu çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve özellikle de Maduro'nun yemin töreninde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil etmek için Karakas'a geldiklerini söyledi.

Maduro'nun tekrardan halkın demokratik oylarıyla işbaşına gelmesinin hem Venezuela halkı hem de Venezuela için güzel günlerin habercisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını Venezuela halkına iletiyorum. Sayın Maduro'nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'da
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