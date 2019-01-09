Kasımpaşa’da, Erdoğan’ın dayısına veda

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını kaybeden dayısı Ali Mutlu (83) için dün İstanbul Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Mutlu, bugün memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verilecek. Erdoğan'ın dayılarından Kemal Mutlu 6 yıl, Saim Mutlu ise 2 yıl önce vefat etmişti. Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 01.30'da vefat eden Mutlu için dün öğle vakti Piyalepaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Mutlu Ailesi, Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan taziyeleri kabul etti. Törene TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İ.B.B Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mutlu'nun tabutu yakınları tarafından omuzlanarak cenaze arabasına konularak memleketi Rize'ye gönderildi.