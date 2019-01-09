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Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon

, Genel Başkanı 'nun kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere fon oluşturulacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 12:43
Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon

CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre toplantıda, Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davaları gündeme geldi. CHP Grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi.

Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatması benimsendi.

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Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon
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