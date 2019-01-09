‘Mevlüt Altıntaş, örgüt toplantılarına sürekli katılıyordu’

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FETÖ'nün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik düzenlediği suikasta ilişkin aralarında elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanıklı dava dün başladı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Karlov'u öldüren suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nda dönem arkadaşları olan ve "FETÖ üyesi olmak suçundan" yargılanan sanıkların savunmalarını aldı. Eski polis Doğukan Söylemez "Mevlüt ile aynı sınıftaydık, yan yana bile oturduk. Mevlüt, Sercan Başar ile arkadaşlık kurduktan sonra 180 derece değişti ve benden uzaklaştı. Duyduğum kadarıyla Sercan ile birlikte örgüt organizasyonlarına da katılıyordu" diye konuştu. Suikastçının sınıf arkadaşlarından sanık Kadir Şamlı ise sanıklardan Kaan Bülbül'ün daveti üzerine örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, "Tüm toplantılarda sınıfımızdan Sercan Başar, Mevlüt Mert Altıntaş ve Ufuk Gül'ü görüyordum" dedi.