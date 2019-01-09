“O gece Erdoğan olmasaydı bayrak inmiş, ezan susmuştu”

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Hava Üssü'nün olduğu Kazan ilçesi halkı o gece ki 9 şehit vermesine ve 50 kişinin yaralanmasına rağmen, darbecilere direndi. Ve ilçenin adı Kahramankazan oldu. O kahramanlardan biri de 450 nüfuslu Bitik köyünün muhtarı Hicabi Bitik (52). Bitik Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün "Akıncı Üssü'nde panik yaratın" önerisi üzerine aklına, kışın hayvanlarına yedirmek için hazırladığı 4 römork saman balyasını ve 2 kamyon lastiğini üssün yakınında ateşe verdi. Yoğun duman üssü kapladı. F-16'ların piste inip kalkması da aksadı. SABAH'a konuşan Bitik şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ülkeyi ve milleti kurtardı. Erdoğan o gece, 'Evinizi, arabanızı yakın, hatta vatanı seven kendisini yakın' dese yakardım. Tarım Bakanlığı yetkilileri arayıp, 'Zararınız ne kadar ise ödeyelim' dedi. Ben ise bayrak inmesin ezanlar susmasın diye yaktığım için parayı reddettim. O gece ülkenin başında Erdoğan olmasaydı, bayrak inmiş, ezan susmuştu. "