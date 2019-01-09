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O pilot tutuklandı savcı ‘alçak’ uçuşu sordu

’ pilotu tutuklandı. Savcı, öncesindeki törenlerinde protokol üzerinden yaptığı 20 metrelik alçak uçuşu da sordu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019
O pilot tutuklandı savcı ‘alçak’ uçuşu sordu
Konya'da Türk Yıldızları Akrobasi Pilotu olarak görev yapan Pilot Yüzbaşı Ali Onur'un da aralarında olduğu 10 zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Onur'un 70 kez ankesörlü telefondan ardışık olarak arandığı belirlendi.
Onur'un savcılık sorgusunda 15 Temmuz öncesindeki 30 Ağustos törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu protokol üzerinden yaptığı 20 metrelik alçak uçuş da soruldu.



UÇAK ARIZA YAPMIŞ
Zanlı, uçaktaki bir arıza nedeniyle protokolün dumanla kaplandığını, alçak uçuşla herhangi bir kastının olmadığını öne sürdü. 7 numara olarak gösteri uçuşlarında yer alan 36 yaşındaki NF-5 uçağı pilotu, 10 yıldır Türk Yıldızları filosunda görev yaptığını örgütle bağının bulunmadığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Onur'un da aralarında olduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.



30 Ağustos 2015'te Ankara'da yapılan gösterilerde, 7 numaralı uçakla solo gösteri yapan, Onur, protokolün 20 metre üzerinden uçmuş, gösterinin yapıldığı stadın dışındaki yapının çatısını yalayarak geçmişti. Anormal bu uçuş ardından protokolde de hareketlenme olmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'a bu denli alçak uçuşun nedenini sormuştu.
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O pilot tutuklandı savcı ‘alçak’ uçuşu sordu
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