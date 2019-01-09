Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Şırnak'ta 9 bölgede 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

'ta 9 bölgede 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında 9 bölge, terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi, 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 12:40
Şırnak'ta 9 bölgede 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen bölgelere girmemesi istenerek, "İlimiz Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalı; Şirt Tepe, Giresirt Tepe, Serni Düzü, Kulumboz Tepe, Şartıt Tepe, Sukre Tepe, Harikeşehnasır Tepe, Bohto Tepe ve Bağ Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri amacıyla 09 Ocak- 23 Ocak 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta 9 bölgede 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN