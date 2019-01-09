Terör örgütü YPG’ye desteği kesin

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararının ardından, çekilme sürecinin koordinasyon ile ilgili ilk toplantı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığında yapıldı.Bolton'ın İsrail'de yaptığı ve Türkiye'nin tepkiyle karşıladığı açıklamaları nedeniyle görüşmede soğuk rüzgarlar esti. Bolton'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebi de kabul görmedi. Toplantı sırasında Kalın'ı telefonla arayan Erdoğan, yoğun programı nedeniyle Bolton'la görüşemeyeceğini iletti.Heyetler arası görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, DEAŞ ile mücadele, PYD-YPG terör örgütlerine ABD tarafından verilen silahların durumu, bölgedeki 16 ABD üssünün geleceği, Münbiç yol haritası, İdlib'teki ateşkes konuları ele alındı. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin net tutumu bir kez daha ifade edildi. Suriye'nin terör örgütlerinden tamamen temizlenmesi gerektiği vurgulandı.ABD'nin PYD-YPG'ye destek vermeden önce Suriye'de herhangi bir varlığının sözkonusu olmadığı belirtilen görüşmede, ABD'nin desteğini çekmesinin ardından PYD-YPG'nin 3 ayda biteceği mesajı verildi. Ayrıca, Suriye Kürtleri ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG'nin birbirine karıştırılmasından duyulan rahatsızlık da dile getirildi. PKK/ PYD-YPG'nin bölgedeki Kürtlerin temsilcisi olmadığı vurgulandı.Kalın, Bolton'a iki kırmızı dosya verdi. Dosyaların birinde Irak'tan, Suriye'den ve Türkiye'den örneklerle Türkiye'nin bölgedeki Kürtlere yönelik kucaklayıcı, kapsayıcı politikalarını içeren bilgi notu yer aldı. İkinci dosyada ise YPG-PYD'nin Suriye'de işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleri yer aldı.Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Kalın, çekilme sürecinin PYD-YPG dahil olmak üzere terör örgütlerine yeni fırsat alanları yaratmasına izin vermemek gerektiğini belirterek, "Bu konuda Amerikalı müttefiklerimizle koordinasyon içinde olacağız. Ama görünen o ki Obama yönetiminden devraldığı bir mesele olan YPG-PYD'ye destek konusu, Trump yönetimi için de bir sorun olmaya devam ediyor" dedi. YPG-PYD konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu ifade eden Kalın, "Bugüne kadarki bütün harekatımız, politikalarımız, operasyonlarımız Kürt halkına da baskı ve zulüm uygulayan bu terör örgütlerinin istibdad ve zulüm politikalarına son vermektir. Bizim oradaki varlığımız, operasyonlarımız, izlediğimiz politikalar Kürt kardeşlerimizin de can ve mal güvenliğini garanti altına almayı hedeflemektedir" diye konuştu.Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Erdoğan'ın Suriye'deki PYD-YPG unsurlarının korunması güvencesi verdiği yönündeki açıklamasını da yalanladı. Kalın, "Sayın Trump ile görüşmelerde veya başka bir kanaldan öyle bir güvencenin verilmesi asla sözkonusu değildir. Hiç kimse Türkiye'nin bir terör örgütüne güvence vermesini beklemesin" dedi.