Ulusal güvenliğimiz müzakere edilemez

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, John Bolton'ın temaslarını Twitter hesabından değerlendirdi. Bolton'ın, Türkiye'deki muhatabı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile temaslarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tamamladığını vurgulayan Altun, "Umarım kendisi dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tatmıştır" dedi. Altun, mesajında "Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Terörle mücadelemiz 'acaba' değil, 'ne zaman' meselesidir. Suriye Kürtleri ile ABD destekli terörist grubu aynı şeymiş gibi göstermek, Kürt halkına ve zekamıza hakarettir" ifadesini kullandı.