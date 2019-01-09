Yönetmen Kazım Öz, PKK'ya "öz eleştiri raporu" vermiş

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık Öz hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, amacı ve düzenlediği saldırılara ilişkin bilgiye yer verildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik 27 Kasım 2010'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde operasyon düzenlendiği hatırlatılan iddianamede, aramalarda bulunan flaş bellek ile ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.

İddianamede, söz konusu bellekte bulunan bir dosyada terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı, örgütsel bir siyaset akademisinde aralarında Öz'ün de yer aldığı 29 kişinin isminin geçtiği aktarıldı.

Öz'ün de yer aldığı listede kişilerin isimlerinin başına numara verilerek kodlama yapıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Listede şüpheli Öz 11 kod numarası ile gösterilmiştir. Eğitim gören kişiler birbirleri hakkındaki örgütsel eleştirilerinde bu kod numaralarını kullanarak isim belirtmekten özellikle imtina etmişlerdir. Bu yolla açık kimliklerini gizlemeye çalıştıkları ve neticede tek başına bu kodlamanın dahi söz konusu eğitimin yasa dışı örgütsel bir eğitim olduğuna kifayet edeceği mütalaa edilmiştir."

İddianamede, belge içerisinde aralarında Öz'ün de bulunduğu 29 kişinin kod numarası kullanarak terör örgütü PKK'ya "öz geçmiş ve öz eleştiri raporu" verdiğinin belirlendiği aktarıldı.

- Öz'e "kendisini kadro olarak görmesi gerektiği" eleştirisi

Kazım Öz hakkında yapılan eleştirilere ilişkin iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Öz'ün 19 yıldır çalışmalar içerisinde olarak öz eleştirisinin yetersiz, terör örgütü PKK ile buluşmasının eksik olduğu, örgütsel ağırlık hissetmeyerek, örgütsel yükün altına girmediği, bunları aşabildiği takdirde gelişme kaydedeceği, kendisini 'kadro' olarak görmesi gerektiği, 'hareket' dediği terör örgütü PKK ile buluşmayı sağlaması ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazdığı kitaplar üzerinde yoğunlaşması gerektiği eleştirileri yapılmış. Öz'ün terör örgütü PKK/KCK'nın amaçları doğrultusunda, kendisine yapılan eleştiri ve değerlendirmeleri olumlu bulduğu, bu konuda kendisine bir hedef belirlediği ve kararlılık göstererek söz verdiği anlaşılmıştır."

Öz'ün Fransa'nın başkenti Paris'te 2013 yılında öldürülen, PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız ile Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez için İstanbul'da düzenlenen yürüyüşe, Diyarbakır'da düzenlenen cenaze törenine katıldığı, Cansız'ın cenazesinin defnedildiği Tunceli'ye konvoyla gittiği belirtilen iddianamede, Gezi Parkı olaylarında yer aldığının da telefonuna gelen mesajlardan tespit edildiği kaydedildi.

Öz'ün evinde yapılan aramada terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazdığı, Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince "el konulması ve toplatılması" kararı verilen bir kitabının da bulunduğu aktarılan iddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Öz, 2010'da Diyarbakır'da düzenlendiği anlaşılan, KCK sözleşmesi ve örgüt liderinin talimatıyla KCK ve DTK gibi örgütün yönetim organlarında görev yapacak 'kadro' örgüt mensuplarının eğitilmesi hususunda kurulan siyaset akademisinde 3 aylık eğitime katılmıştır. Örgüt üyeleri tarafından örgüt yönetimine sunulan öz eleştiri raporu düzenlemiş, kendisine yönelik yapılan eleştiriler için cevap metni hazırlamıştır. Şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün gerçekleştirmek istediği nihai amaç doğrultusunda, örgütün bu yapısını bilerek ve isteyerek örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde bulunma iradesiyle yer aldığı anlaşılmıştır."

- İSTENİLEN CEZA

İddianamede, Kazım Öz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.