Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rahmetli Menderes diğer pek çok alanda olduğu gibi müziğimiz üzerindeki yasakları da kaldırarak milletin adamı olduğunu göstermiştir. Ara Güler kendisi ile özellikle son yıllarda sıkça görüşme imkanı bulduğumuz gerçek bir beyefendiydi. Ara Güler sadece foto muhabiri olduğunu söylerdi. Geride bıraktığı arşivi ve müzesi vefatından sonra da Ara Güler'in sanatını yaşatacaktır. Bundan dolayı da özellikle Doğuş Grubu'na teşekkür ediyorum böyle bir mirasa sahip çıktıkları için.

Başkan Erdoğan Kültür ve Turizm ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur. Tarihteki büyük devletlerin ortak özellikleri kültür sanat alanında önemli değerler üretmiş olmalıdır. Bizim sanatımızda mimari eserimiz sadece mimari eser değil taştan ahşaptan daha fazlasıdır.

İnsanların manevi doyumunu ihmal etmiş sadece maddi varlıklarla hüküm sürmüş toplumlar var olamamışlardır. Hangi akıma mensup bulunursa bulunsun coğrafyamızın birikimini değere dönüştüren sanat eserleri, yeryüzündeki varlığımızı daha da anlamlı kılmıştır.

Bize göre bu topraklardaki birlik, beraberlik ve muhabbetin gerisinde kültür ve sanat alanındaki eşsiz zenginliğimiz bulunuyor. Malvarlığımızı korumak ve geleceğe taşımak için kültür ve sanata ihtiyacımız var. Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde bu konuya ehemmiyet verdik.

Hükümetlerimiz döneminde kültür sanat alanına özel önem verdik. Kültür ve sanat insanlarımızla sürekli istişare içinde olmaya ihtimam gösterdik. Buna rağmen, geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür-sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edemediğimizden dolayı hep hayıflanırım. En az terörle mücadele, dış politika gibi önemli bir beka meselesi olarak görüyorum.

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