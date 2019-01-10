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Daha önce kapatılan Orhangazi Üniversitesine bağış yaptıkları iddiasıyla 13 gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 09:47
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, daha önce kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış yaptıkları iddiasıyla 13 iş adamı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış yaptıkları iddiasıyla 13 iş adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş adamları H.Y, S.T, M.T, H.A, B.S, E.S, O.T, A.K, H.D, M.R, M.S.Ö, F.M. ve S.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi.

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Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması
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