Erdoğan’ın dayısına son görev

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 83 yaşındaki dayısı Ali Mutlu Rize'nin Güneysu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazının ardından Güneysu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'ın yanı sıra il protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası merhum Ali Mutlu'nun cenazesi ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.