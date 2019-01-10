Eşleri de ByLock’çu çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı FETÖ davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Rize ve Çorum eski Valisi Nurullah Çakır'ın eşi Cemile Çakır, ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Çakır hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame düzenlendi. Adana'da ise FETÖ'den tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in eşi Canan Bilgin, ByLock kullandığı tespit edilince gözaltına alındı.ÖZEL İSTİHABARAT/ SABAH