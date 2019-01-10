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’nün askeri mahremine operasyon: 20 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 19:02
FETÖ’nün askeri mahremine operasyon: 20 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

MAHREM YAPIYA OPERASYON

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerle Ankesör/Kontorlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

20 GÖZALTI

2'si subay, 16'sı astsubay, 2'si de uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf askere yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şahıslara ait dijital malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ’nün askeri mahremine operasyon: 20 gözaltı
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