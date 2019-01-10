Fırat’ın doğusuna Samur’larla geçilecek

BUGÜN NELER OLDU

Surıye'nın kuzeyindeki terör hedeflerini yok etmeye kararlı olan TSK, Fırat nehrini aşmak için "Samur" adı verilen Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK) kullanacak. Bölgeye sevk edilen milli üretim Samur'lar, Fırat Nehri'nin doğusuna geçmek için kullanılacak. Türk mühendislerce tasarlanan ve geliştirilen Samurlar'ın 12 tanesi 150 metrelik bir köprü oluşturabiliyor. Üzerine aldığı yükle feribot gibi suda ilerleyebilen Samurlar'ın 360 derece hareket kabiliyeti var. 13 metre uzunluğa, 4.1 metre yüksekliğe sahip, 36 ton ağırlığındaki Samur'un su aracına dönüşmesi sadece bir dakika sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, operasyonun çok kısa sürede başlayacağını söylemesinin ardından, bölgedeki hareketlilik giderek artıyor. TSK, hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Şanlıurfa Suruç, Şırnak Cizre arasında bulunan sınır hattına askeri personelin taşınması devam ediliyor. Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'li teröristler de TSK'nın operasyon sırasında kullanacağı muhtemel güzergâhlara mayın ve uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştiriyor. Irak'ın kuzeyinden Münbiç'e 40 araçlık konvoyla teröristler getirildi. Arima bölgesine giriş yapan rejim askerleri ise 25 Aralık'tan sonra bölgeden çekilmeye başlayıp eski pozisyonlarına geri döndü. Arima'da Rusya'ya ait bir koordinasyon merkezi kuruldu.