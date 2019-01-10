İftıralarına kaynak buldu

BUGÜN NELER OLDU

CHP Meclis grubu dün basına kapalı toplandı. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik iftiraları ve hakaretleri için ödediği 1 milyon lirayı aşan tazminatlar değerlendirildi.Toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun halen devam eden tazminat davaları da dikkate alınarak fon oluşturulması kararlaştırıldı. Oy birliğiyle alınan karara göre üç ayda bir maaş olan milletvekilleri, maaşlarından 5 bin lirayı tazminat için kurulan fona yatıracak. TBMM'de CHP'nin 142 milletvekili bulunurken kurulan fonda üç ayda bir 710 bin lira birikecek. Kılıçdaroğlu ise tazminat ödemelerini bu fondan gerçekleştirecek. Partililerden de bu yönde talep geldiği belirtilirken önümüzdeki süreçte fona partililerin de para yatırması gündeme gelebilecek.CHP'nin kapalı grup toplantısında alınan tazminat fonu kararıyla ilgili Meclis'te açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP tarihinde belki de ilk kez, kapalı bir grup toplantısının CHP Genel Başkanı'nın bilgisi dışında yapıldığına işaret ederek alınan karardan halen Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığını savundu. Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davalarıyla ilgili üst mahkemelere başvurulduğunu ve sonuçlarının beklendiğini ifade eden Özkoç, "Biz milletvekilleri elimizi taşın altına sokuyoruz. Kendi maaşlarımızdan CHP Genel Başkanı ile ilgili bugün alınacak bütün kararların bedelini ödemeye biz de hazırız." dedi. Grupta alınan bu kararı Kılıçdaroğlu'nun kabul etmemesi halindeki tutumlarının sorulması üzerine ise Özkoç, "Bu Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar değildir. Bu yüzden Kemal Bey'in bilgisi dışında bu kararı aldık. Bu sadece Kemal Bey'in şahsi meselesi değildir" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve yakınlarına ilişkin Man adasına para transferi iftirasını atmış, iftiraları yargıdan dönmüş ve tazminat cezasına çarptırılmıştı. Kılıçdaroğlu, açılan 12 ayrı davada ilk etapta toplam 698 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. Hakkında daha sonraki tazminat davalarının da sonuçlanmasıyla tazminat miktarı toplamda 1 milyon lirayı bulmuştu.Kılıçdaroğlu'nun birikmiş tazminat miktarı 1 Milyon TL'ye ulaştı. Bu tazminatların neredeyse tamamı ise iftira ve hakaret suçlarını kapsıyor.