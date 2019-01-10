Poşetlerde çevreci slogan ve sıfır atık logosu zorunlu oldu

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ücretli satılacak poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımının zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Plastik poşetlerle ilgili uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak, bahse konu usul ve esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: "Usul ve esaslar kapsamında yer alan ve ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik. Çift kat kalınlığı 40 mikrondan daha küçük olanların (gıda hijyeni amaçlı verilenler ile eczanelerde ilaçların taşınması için verilenler hariç) kullanımı kısıtlandı. Usul ve esaslar kapsamında kalan ve ücretlendirmeye tabi tutulan poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarına ait marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. AA