Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > PYD'ye eleman kazandırmak için Türkiye'ye gelmiş

'ye eleman kazandırmak için 'ye gelmiş

Bölücü terör örgütü 'nın kolu olan saflarında savaştıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesine gelerek örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 09:05
PYD'ye eleman kazandırmak için Türkiye'ye gelmiş

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD saflarında savaştıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesine gelerek eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunan zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG'nin, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı olası bir operasyon sırasında eleman sıkıntısı yaşayacağı için teröristleri Türkiye'ye göndererek eleman kazandırma çalışması yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda PYD-YPG'li Ahmet Kenna'nın Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek Adana'nın Ceyhan ilçesinde faaliyette bulunduğu belirlendi.

Polis, zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Zanlının belirlenen adresi basılarak gözaltına alındı. Zanlı, sözde PYD-YPG üniformasıyla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkmasına rağmen suçlamaları kabul etmedi. Zanlı sorgusunun ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Kenna tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PYD'ye eleman kazandırmak için Türkiye'ye gelmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN