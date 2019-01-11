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'da terör operasyonu: 15 gözaltı

'da bölücü terör örgütü /'nın 'halk buluşması' adı altında düzenlediği yasa dışı etkinliğe katıldıkları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 09:21
Ağrı'da terör operasyonu: 15 gözaltı

Ağır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Tutak ilçesi Aşağı Kargalık Köyü kırsal alanında, terör örgütü PKK/KCK'nın 'halk buluşması' adı altındaki yasa dışı etkinliğine katıldıkları tespit edilen 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonla yakalanan 15 şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 6 ruhsatsız av tüfeği, 63 av tüfeği fişeği, 3 ruhsatsız silah, 29 adet MKE fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 4 kuru sıkı tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

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Ağrı'da terör operasyonu: 15 gözaltı
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