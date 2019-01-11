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Akçabaat Belediye Başkan Adayı oldu! Osman Nuri Ekim kimdir?

'nin yerel seçimler için ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından bizzat duyurulan adaylar neticesinde Akçabaat Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Akçabaat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim kimdir?

Giriş Tarihi: 11.1.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 17:32
AK Parti Akçabaat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim oldu! Osman Nuri Ekim kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Trabzon ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Akçabaat için Osman Nuri Ekim'i gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ AKÇABAAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OSMAN NURİ EKİM KİMDİR?

Osman Nuri Ekim, 25 Nisan 1980 tarihinde Akçaabat'ta dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu tamamladıktan sonra 1997 yılında Akçaabat Lisesi'ni bitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu.

Çevre Mühendisliği üzerine Trabzon başta olmak üzere, Ankara, Ardahan, Samsun, Konya gibi birçok ilde, DSİ ve Karayolları'na ait projeleri üstlenerek tamamladı. 2014 yılı yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar komisyon üyeliği, 2018 yılı Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden 31 Mart 2019 seçimleri için 16 Kasım 2018'de etti. AK Parti tarafından Akçabaat Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Osman Nuri Ekim evli ve 2 çocuk babasıdır.

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AK Parti Akçabaat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim oldu! Osman Nuri Ekim kimdir?
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