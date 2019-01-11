AK Parti Arsin Belediye Başkan Adayı Muhammet Sait Gürsoy oldu! Muhammet Sait Gürsoy kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Trabzon ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Arsin ilçesi için Muhammet Sait Gürsoy'u aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ ARSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUHAMMET SAİT GÜRSOY KİMDİR?

1970 yılında Arsin'de doğan Sait Gürsoy, İlkokul-Ortaokul ve Lise eğitimini Arsin'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Gürsoy sonrasında Atatürk Üniversitesi Muhasebe Denetimi bölümünde yüksek lisans yaptı.

Arsin'de iş hayatını devam ettiren Gürsoy, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren birçok kademesinde önemli görevlerde bulundu.

AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra İl Seçim Koordinasyon Merkezinde aktif olarak görev alıp yerel ve genel seçim çalışmalarında bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildikten sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği, AK Parti Grup Başkanvekilliği ve Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı da yapan Gürsoy bu görevlerine devam etmektedir.

Gürsoy, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart yerel seçimler için AK Parti tarafından Arsin Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.