Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AK Parti Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok kimdir? Hanefi Tok nereli?

Çaykara Belediye Başkan adayı kimdir? Hanefi Tok nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'daki belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Çaykara Belediye Başkan adayı olarak 'un adını açıkladı. Peki ve nereli? İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 11.1.2019 17:25
AK Parti Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok kimdir? Hanefi Tok nereli?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan; AK Parti aday tanıtım toplantısında Trabzon ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı! Başkan Erdoğan; daha önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını da Murat Zorluoğlu olarak açıklamıştı.

AK Parti Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok kimdir?

1967 yılında Çaykara Ilçesine bağlı Egridere Köyünde dogdu. Ilk ve Orta öğrenimimi Çaykara'da, lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünü 1988 yılında tamamlayarak mezun oldu. 1990 yılında vatani görevimi Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra ticarete atıldı. 2001 yılında Çaykara Ilçesi'nde AK Parti Kurucu Ilçe başkanı olarak atandıktan sonra iki dönem ilçe baskanlığı görevini yürüttüm. Uzun yıllar Çaykara'da ticaretle istifa etti. Evli ve dört çocuk basabı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok kimdir? Hanefi Tok nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN