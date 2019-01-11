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Düzköy Belediye Başkan adayı oldu! Yılmaz Ankara kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'daki belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Düzköy Belediye Başkan adayı olarak 'nın adını açıkladı! Peki Yılmaz Ankara kimdir ve nereli?

Giriş Tarihi: 11.1.2019 17:30
AK Parti Düzköy Belediye Başkan adayı Yılmaz Ankara oldu! Yılmaz Ankara kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Düzköy Belediye Başkan adayı Yılmaz Ankara oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan; AK Parti aday tanıtım toplantısında Trabzon ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı!

AK Parti Düzköy Belediye Başkan adayı Yılmaz Ankara kimdir?

1964 Düzköy doğumlu. Eğitim öğretim hayatını Düzköy'de tamamladı.

Genç yıllarından itibaren siyasetin içersinde oldu.

Farklı siyasi oluşumlarındaki görevlerinin ardından AK Parti Düzköy Kurucu ilçe başkanlığını yaptı.

Müteahhitlik mesleğini yapmaktadır. Ankara evli ve 4 çocuk babasıdır.

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AK Parti Düzköy Belediye Başkan adayı Yılmaz Ankara oldu! Yılmaz Ankara kimdir?
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