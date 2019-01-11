AK Parti Düzköy Belediye Başkan adayı Yılmaz Ankara oldu! Yılmaz Ankara kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Düzköy Belediye Başkan adayı Yılmaz Ankara oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan; AK Parti aday tanıtım toplantısında Trabzon ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı!
AK Parti Düzköy Belediye Başkan adayı Yılmaz Ankara kimdir?
1964 Düzköy doğumlu. Eğitim öğretim hayatını Düzköy'de tamamladı.
Genç yıllarından itibaren siyasetin içersinde oldu.
Farklı siyasi oluşumlarındaki görevlerinin ardından AK Parti Düzköy Kurucu ilçe başkanlığını yaptı.
Müteahhitlik mesleğini yapmaktadır. Ankara evli ve 4 çocuk babasıdır.