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AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda

Cumhurbaşkanı AK Parti'li Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı.

Giriş Tarihi: 11.1.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 14:12
AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dava arkadaşım dediği AK Parti'li Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı. Erdoğan Aksak'ın ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diledi.

MUHYETTİN AKSAK KİMDİR?

AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak (62) Ankara'da vefat etti.

Uzun zamandan beri kanser tedavisi gören Aksak, Refah Partisi İl Başkanlığı ve Yakutiye Belediye Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

Çeşitli vakıf ve dernekte de çalışan Aksak, 23 ve 24.dönem Erzurum Milletvekili olarak görev yapmıştı.

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AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda
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