Başkan Erdoğan'a 'Tutku Yalçın' sürprizi: "Tutku, burada ne işin var kız?"

Başkan Erdoğan ile İzmir'de sohbet eden Tutku Yalçın, Erdoğan'ı Trabzon ziyaretinde de yalnız bırakmadı. Trabzon adaylarını açıklamak üzere sahnede konuşan Başkan Erdoğan, Tutku Yalçın'ı görünce sözünü yarıda kesip 'Tutku, burada ne işin var kız. Hey Allah senin iyiliğini versin. Bu Tutku bir alem' dedi.

Başkan Erdoğan'a Trabzon'da 'Tutku Yalçın' sürprizi: Tutku, burada ne işin var kız?

TÜRKİYE TUTKU'YU İZMİR'DEKİ GÖRÜNTÜLERLE TANIMIŞTI

İzmir'de AK Parti ilçe başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, program çıkışında kendisini bekleyen genç bir kızla ayak üstü sohbet etti. Gülümseten diyalogda genç kız Başkan Erdoğan'dan polislerimiz için 3.600 sözü alırken 'Herkese var doktora hemşireye, polis abilere niye yok' demişti.



İzmir'de büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan Erdoğan, aday tanıtım toplantısının ardından kendisini kapıda bekleyen küçük bir kızla sohbet etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Başkan Erdoğan'a 'Sen benim gerçek babamsın.Bu babam bir tane' diyerek karşıladı. Başkan Erdoğan'ın Manisa'daki iki açılışına da katılacağını belirten genç kız, polis memurları için 3600 ek göstergenin gerçekleşmesini istemişti.

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren sürpriz!

Genç kızın Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği diyalog herkesi güldürürken 'Polis abilere neden 3600 yapmıyorsun, herkese var da polis abilere neden yok. Polis abiler seni koruyor' sözüne Başkan Erdoğan 'Sen söyledikten sonra tamam ya' cevabını verdi. Genç kızın '100 günlük programınızda yokmuş ama' sözleri salondaki herkese kahkaha atmıştı.