Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yarından itibaren arkadaşlarımız illere dağılmaya başlıyor. Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey artık geçmişte kaldı. Benim istediğim olursa eyvallah benim istediğim olmazsa yallah derseniz Bu AK Partili olmak değildir. Liyakatta aranana bellidir. İller vardır ki kısıtlı şartlar içinde adayınızı belirlersiniz. Bazılarının kendi başarısızlıkları seçim kuruluna yüklemelerine her daim şahit olduk.

AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık. Adres kaydı olmayan 375 bin kişi var ki bu konuda teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor.

Bu yıl ilk defa oy kullanacak yaklaşık 1 milyon seçmenin varlığı çok önemli. Teşkilatımızın seçmen kütüğüne giren ve çıkan herkesi takip etmelerini istiyoruz. AK Parti olarak bizim için 31 Mart seçimleri belediyecilikte 25 yıllık bir tecrübenin zirve noktası olacaktır. Kendini milletin üzerinde gören teşkilat yöneticisi veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz.

AK PARTİ BİZLERİN DEĞİL MİLLETİMİZİN PARTİSİDİR

Siyasette hiçbir görev kimseye zorla verilmez. Talip olanlar arasında seçim yapılır.

Artık bayrak askmak için direklere çıkmak gerekmiyor olabilir., sosyal medya gelişmiş olabilir ama unutmayın hala her şey insanla başlıyor ve bitiyor. AK Parti bizlerin değil milletimizin partisidir. AK Parti her seçimi bir imtihan olarak görür, kolay imtihan olmaz.

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