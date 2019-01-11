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merkezli 18 ilde operasyonu: 22 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 kentte, 16'sı muvazzaf toplam 18 asker ile 4 askeri öğrenci, evlerinde gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 11:53
Bursa merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik Bursa merkezli olarak Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın illerinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları tespit edilen, 16'sı halen görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 14 astsubay ile 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 22 kişi, 41 adrese yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Savcılık tarafından sürdürülen soruşturmada 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Bursa merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
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