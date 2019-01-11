Ceza İnfaz Kanunu sil baştan yenileniyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve AK Parti'nin Meclis'te kanun teklifi olarak vereceği Ceza İnfaz Kanunu'nda (CİK) değişiklik öngören düzenlemede son aşamaya gelindi. Edinilen bilgiye göre, yeni CİK ile birlikte kademeli infaz sistemi uygulanacak. Mevcut Ceza İnfaz Kanunu'nda 2 yılın altında hüküm giyenler, cezaevine girmiyor. Yapılacak düzenlemeyle ne ceza alınırsa alınsın, suçluluğu mahkeme yoluyla kesinleşmiş kişiler bir gün bile olsa cezaevine girecek. Yapılan araştırmada Türkiye'de en çok işlenen suç hırsızlık. Bunun sebebi ise hırsızlık suçunun cezasının infazının az alması. Örneğin 1 kişi hırsızlıktan 3 yıl ceza alıyorsa mevcut CİK'e göre 1 yılı kapalı cezaevinde 1 yıl da açık cezaevinde yatıp çıkıyor. Açık cezaevinde ise mahkumlar belli günlerde dışarıya çıkıp ailesiyle de vakit geçirebiliyor. Yine mevcut CİK Kanunu'na göre adam yaralama, dolandırıcılık, hürriyeti tahdit, mala zarar verme, tehdit gibi kasıtlı suçlardan 3 yıl veya daha az hapis cezası alanlar, taksirli suçlarda 5 yıl veya altında ceza alanlar, ölümlü trafik kazası veya iş kazası gibi taksirli suçlardan 5 yıl veya altında ceza alanlar, adli para cezası verildiği halde bu adli para cezası ödenmediği için hapis cezası çevrilenler, İcra- İflas Kanunu'nda düzenlenen icra-iflas suçları nedeniyle tazyik hapsine mahkum edilenler doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahipler. Diğer suçlarda ise cezasının belli oranını kapalı cezaevinde geçiren ve iyi halli olanlar geri kalan cezalarını açık cezaevinde geçirebiliyor. Düzenleme ile cezanın ağırlığına göre hükümlünün cezaevinde yattığı süre artacak. Hırsızlık, uyuşturucu, terör, kadın cinayeti, çocuğa cinsel istismar suçlarının cezalarında yine artırıma gidilecek.