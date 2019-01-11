Hollanda’da FETÖ’ye darbe

BUGÜN NELER OLDU

SABAH Avrupa 12 Mart 2017'de "İşte FETÖ'nün Hollanda yapılanması" başlığı Hollanda imamı Turan Yazır'ın faaliyetlerini deşifre etti. Haberde Yazır için "FETÖ'cü hain" sıfatı kullandı. Bunun üzerine Yazır ve üyesi olduğu Rotterdam Belediye Meclisi SABAH aleyhine tekzip davası açtı. Hâkim, SABAH gazetesini gıyabında mahkûm etti. Bunun üzerine SABAH gazetesi ise menfi tespit davası açtı.Rotterdam Mahkemesi önceki gün tarihi bir karara imza attı. Mahkeme, Yazır'a "FETÖ'cü" ve "vatan haini" denilmesinin hukuka aykırı olmadığına hükmetti. Kararda "Yazır, Gülen'in kendisine ilham kaynağı olduğunu söylüyor. Mahkeme, Yazır'ın FETÖ üyesi olduğu iddiasının fiili durum ve bilgiler çerçevesinde yeterince sabit olduğunu değerlendirmektedir" denildi. Kararda "Mahkeme Gülen hareketinin FETÖ olarak tanımlanmasını tek başına iftira ve hakaret oluşturduğunu kabul etmemekte. Türkiye'de en yüksek yargı organının FETÖ'yü 'terörist örgüt' olarak tanımladığına atıfta bulunmaktadır" denildi.SABAH Avrupa, bu davasıyla Türkiye'nin yıllardır mücadelesini verdiği tezi Hollanda"da kabul ettirmiş oldu. Mahkeme FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlayan kararıyla, FETÖ'cülerin "Biz FETÖ'cü değiliz. Biz, FETÖ lideri Fetullah Gülen'den sadece esinlendik" savunmalarını da yıktı.SABAH Avrupa'nın avukatlığını yapan Ejder Köse ve Ali Durmuş, "Tarihi bir karar. Özellikle 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye dışında FETÖ'ye karşı kazanılan çok önemli bir zafer" dedi. Köse, "Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Avrupa'da ve dünyada FETÖ'ye karşı yürütülen mücadele ilk defa Avrupa'da yargı tarafından bir hukuki zemine kavuşturulmuştur" diye konuştu. Durmuş da "Mahkeme bir ilke imza atarak Türkiye dışında FETÖ örgütünü ilk defa terörist örgüt kapsamına almıştır. Zira Türkiye'deki Yargıtay kararlarına atıfta bulunarak bu örgütün terör örgütü olarak nitelendirilmesini hukuka uygun bulmuştur. Ayrıca mahkeme özellikle SABAH gazetesinin basın özgürlüğü ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının altını çizmiştir. Karar hem müvekkilimize hem de anavatan Türkiye'ye hayırlara vesile olacaktır" diye konuştu.