HSK’dan 17 hâkim ve savcıya ihraç

BUGÜN NELER OLDU

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun dünkü toplantısında, FETÖ ile irtibatı, iltisakı belirlenen hâkim ve savcılar ele alındı. Toplantı sonunda 17 hâkim ve savcının, meslekten ihraç edilmesi kararlaştırıldı. Meslekten çıkarma kararlarında, HTS analiz raporları, dijital materyallerde yapılan incelemeler, ByLock kayıtları, soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları ve soruşturma sürecinde etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları dikkate alın. Daha önce Van Cumhuriyet Savcısı görevindeyken yaptığı eylemler nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması sonucu meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Ferhat Sarıkaya bu kez FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten atıldı. İhraç edilen Gaziantep hâkimi Mahmut Yaşar'ın dedesinin adına kayıtlı telefon hattından ByLock kullandığı tespit edildi. İhraç edilen isimler şöyle "Savcılar İdris Turgut, Mustafa İbrahim Kenanoğlu, Habip Nişancı, Onur Kaya, Muhammed Emin Yeler; hâkimler Caner Kahraman, Feyza Temizkan, Lokman Kambur, Yakup Tatlı, Sümeyra Anuk, Sayıt Dedebalı, Ergül Bala, Sümeyra Suphandağı, Ayşe Atalay, Tuba Şule Kızıltoprak."