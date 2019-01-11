Kendinizi sanat ve sporla güçlendirin

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sporla Kal Güvende Kal" projesinin üçüncü buluşmasına katıldı.Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Erdoğan, bağımlılıkla mücadeleye değinerek, "Hepiniz sanatın bir dalı ile meşgul olun, bir spor türü ile mutlaka ilgilenin" tavsiyesinde bulundu.İleride yaşanacak hayatın nasıl olacağını bugün ekilecek tohumların belirleyeceğini vurgulayan Emine Erdoğan, "İleride yaşlı bedenler içinde, olgunlaşmamış, bir türlü kendi farkına varamamış ruhlar olmak istemiyorsanız, iç dünyanızı zenginleştirin. Bunun yolu da bilimdir, sanattır, spordur. Hepiniz sanatın bir dalı ile meşgul olun, bir spor türü ile mutlaka ilgilenin" tavsiyelerinde bulundu.Emine Erdoğan, sporun önemine değinerek, gençlere spor alanında verilecek imkânların düşünülenden daha çok kazançlar sağlayacağını vurgulayarak, "Çünkü sportmenlik aynı zamanda bir ahlaktır. Spor, sizden belli davranışları geliştirmenizi bekler. Bunları yapmadığınızda sizi dünyasına kabul etmez. Bu ahlak, hile, yalan, kurallara uymama gibi davranışları reddeder. Dolayısıyla spor yapan kişiler, farkında olmasalar da yüksek bir ahlak dünyasının parçası olurlar" dedi.Bu yüzden 'sporla kal, güvende kal' hareketini, yürekten desteklediğini kaydeden Erdoğan, bağımlılıkların her geçen gün arttığı çağda sporun ve sanatın en iyi ilaç olduğunu düşündüğünü söyledi.RTGD Başkanı Şebnem Bursalı da konuşmasında RTGD'nin 40'ncı yaşını madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde anlamlı bir projeyi sahiplenerek kutladığını söyledi.Emine Erdoğan, medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek ve etik habercilik görevini yerine getirerek vatandaşların haber alma hakkını her koşulda gerçekleştiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım" ifadelerine yer verdi.