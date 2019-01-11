Operasyonlarda 18 kişi tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da gaybubet evlerinde yakalanan, aralarında FETÖ'den tutuklu eski Adana Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin'in eşi Canan Bilgin'in de bulunduğu 4 kadın ile mahrem imam H.F.S, büyük bölge imamı M.G.'nin de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Kütahya'da mahrem imam soruşturmasında gözaltına alınan yüzbaşı E.E., üsteğmen A.K. ve M.D, astsubay A.A. ve E.D., emekli albay M.E. ile meslekten ihraç edilen H.D. tutuklandı. Yalova merkezli 17 ildeki operasyonda 20 muvazzaf asker yakalandı. Konya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda da 12 muvazzaf asker gözaltına alındı. Bursa'da FETÖ'ye ait Orhangazi Üniversitesi'ne bağış yaptıkları belirlenen 13 iş adamı gözaltına alındı. Malatya'da 6, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 şüpheli yakalandı. Aydın Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.Ş. de gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan, Bolu Dağı'ndaki kapatılan 'İsmail'in Yeri' restoranlarının sahibi İsmail Çolak Polonya'dan gelerek teslim oldu.