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ile ortak operasyon yapmıştı... Sevkiyatta dikkat çeken / detayı

Türk ve Yunan narkotik polislerince, 'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde ele geçirilen hap miktarının 4,5 milyon adet olduğu belirlendi. Sevkiyatın terör örgütü / tarafından organize edildiği de belirlendi.

Giriş Tarihi: 11.1.2019 23:04
Türkiye ile Yunanistan ortak operasyon yapmıştı... Sevkiyatta dikkat çeken YPG/PYD detayı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarının adalet önüne çıkartılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk narkotik polisi, 7 Ocak'ta Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Suriye'den gelen bir konteyner içerisinde çok miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaşarak, Yunanistan narkotik polisi ile ortak operasyon düzenlemişti.

Operasyonun ardından konteynerde yapılan aramada, kurşun bloklar içerisine zulalanan çok miktarda hap olduğu tespit edildi.

4,5 MİLYON UYUŞTURUCU HAP

Ele geçirilen uyuşturucu hapların sayımını tamamlayan Yunan polisleri, ele geçirilen 750 kilogram ağırlığındaki hap miktarının 4,5 milyon adet olduğunu tespit etti.

Söz konusu uyuşturucu sevkiyatının terör örgütü PYD/YPG tarafından organize edildiği belirlendi.

"HEDEF ŞAŞIRTMAK İÇİN..."

Sorumluların yakalanmasına ilişkin her iki ülkenin narkotik birimlerince yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yunan makamlarınca konuya ilişkin 9 Ocak'ta yapılan açıklamada, hedef şaşırtmak amacıyla Hırvatistan'a düzenlenen operasyonun ardından uyuşturucu yüklü geminin Pire limanına getirildiği belirtilmiş, burada düzenlenen operasyonda ele geçirilen konteynerdeki 544 kurşun levha içine zulalanan uyuşturucu miktarının yaklaşık 1 milyon adet olduğu duyurulmuştu.

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Türkiye ile Yunanistan ortak operasyon yapmıştı... Sevkiyatta dikkat çeken YPG/PYD detayı
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