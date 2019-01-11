Uyuşturucu çetesinden 2 asker çıkan operasyonda flaş gelişme: 17 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında örgütlü uyuşturucu Aliağa ilçesinde bulunan Pollen tatil köyünde yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığının tespiti üzerine arama gerçekleştirilmişti. Aramalarda tahmini 350-400 kilo civarında uyuşturucu madde ele geçirilmişti. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Adem Ç., Mehmet Ç., Tuncay K., Süleyman Ç. , Mehmet Fatih Ç. , Bilgehan Ö. ile Suriye vatandaşı olan Abdulkerim M., Hasan A., Abdulkerim El M. ve yabancı uyruklu İlham B. gözaltına alınmıştı.

BİNBAŞI VE UZMAN CAVUŞ DA VAR

Yakalanan kişilerden Bilgehan Ö.'nün Hakkari ili Çukurca ilçe Jandarma Komutanı olarak Binbaşı rütbesi ile görev yaptığı tespit edilmişti. Yine gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Ç.'nin ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa eden ve suça katılan uzman çavuş olduğu belirlenmişti.

GÖZALTI 17'YE ÇIKTI

Yürütülen operasyon kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre son yapılan arama işlemleri sonucunda toplam 1 ton civarı Skunk tabir edilen esrar maddesi, 500 gram (yarım kilo) likit halde esrar maddesi, 5 adet uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 adet şarjör, 1 adet 45 kalibre tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, 100 adet tabanca mermisi, 2 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 58 adet fişek ve 60 metre uzunluğunda halat ele feçirildi.