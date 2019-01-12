Afrin’den kaçan hain Kandil’de vuruldu

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Irak'ın Kuzeyine düzenlenen hava operasyonunda 18 yıldır örgütte olan 'Havin Nisebin' kod adlı kadın terörist Medine Çetin öldürüldü. Öldürülen kadın teröristin, bir dönem PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakın koruması ve YPG'nin kadın yapılanmasının kurucularından olduğu öğrenildi. 3 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin- Basyan, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen harekatla etkisiz hale getirilen teröristin, 2012'de gittiği Suriye'de örgütün kadın grubunda üst düzey sorumlu olduğu, Afrin'den kaçarak tekrar Kandil'e gittiği ve burada da Gara kamp sorumlusu olduğu belirlendi.