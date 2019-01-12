AK Parti Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü Kimdir, Aslen nereli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Başiskele Belediye başkan adayını açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen "2019 Başiskele belediye başkanı kim olacak" sorusunun yanıtı belli oldu.

AK PARTİ BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YASİN ÖZLÜ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1980 de Kocaelili de doğdu. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünden Yüksek Lisansını tamamladı. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Belde A.Ş Gülenyüzler Müdürlüğü görevi yaptı. Ardından Gebze Bölgesi Özel Kalem Müdürlüğü görevinde iken Altınnal A.Ş Genel Müdürlüğüne atanan M.Yasin Özlü Evli ve 2 çocuk babasıdır.