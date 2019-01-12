Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Körfez Belediye başkan adayını açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen "2019 Körfez belediye başkanı kim olacak" sorusunun yanıtı belli oldu.

AK Parti Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt Kimdir, Aslen nereli

ŞENER SÖĞÜT KİMDİR?

1975 Muş doğumlu. Makine Yüksek Mühendisi olan Şener Söğüt, ticaretle uğraşıyor ve Kocaeli ve Körfez Belediye Meclis Üyesi, Körfez Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı ve Gurup Sözcüsü. Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti'de kurucu ilçe yöneticisi olarak başlayan Söğüt, Gençlik Kolları Başkanlığı olmak üzere birçok kademede görev aldı.